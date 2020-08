Inter, regalo speciale di Moratti a Milito per il decennale del Triplete

A dieci anno dallo storico Triplete conquistato nel 2010, arriva un regalo molto speciale per Diego Milito. Come documentato dallo stesso ex attaccante dell’Inter su Instagram, infatti, l’argentino ha ricevuto in dono dall’ex presidente nerazzurro, Massimo Moratti, una targa celebrativa del leggendario tris di vittorie ottenuto dalla squadra di Mourinho: “Una targa molto speciale che conserverò con grande affetto. Grazie Presidente Moratti per questo bellissimo regalo“.