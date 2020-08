Europa League, ecco la squadra dell'anno: ci sono sei interisti

UEFA

A poco meno di una settimana dalla sua conclusione, con la vittoria del Siviglia sull'Inter nella finale di Colonia, la UEFA ha comunicato l’elenco dei 23 migliori giocatori della stagione di Europa League, stilata dagli osservatori tecnici della UEFA, che hanno formato la rosa della squadra dell’anno della seconda competizione continentale per importanza. E ancora una volta gli andalusi, con 8 giocatori presenti, hanno battuto i nerazzurri (6).

Partendo dalla retroguardia, come primo portiere della squadra dell’anno, troviamo Samir Handanovic, protetto da una linea difensiva di cui fa parte anche Stefan de Vrij, che è stato tra i miglior difensori della competizione. A centrocampo, gli osservatori della UEFA hanno scelto Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, mentre per l’attacco è impossibile rinunciare al tandem Romelu Lukaku-Lautaro Martinez.

A vantare il maggior numero di giocatori, come detto, è il Siviglia (il portiere Bounou, i difensori Reguillon, Navas e Koundé, il centrocampista Banega e gli attaccanti Ocampos, Munir e de Jong), mentre delude il Manchester United: in lista figurano solamente i nomi di Marcus Rashford, Fred e Bruno Fernandes. Peggio dei Red Devils la Roma, che ha chiuso la stagione con un'eliminazione agli ottavi di finale e zero calciatori premiati. Due i giocatori presenti del Bayer Leverkusen, 1 a testa per Basilea, Shakhtar Donetsk, Copenaghen e Wolverhampton.

Ecco la rosa completa:

Portieri: Samir Handanovic (Inter), Yassine Bounou (Siviglia), Karl-Johan Johnsson (Copenhagen).

Difensori: Sergio Reguillon (Siviglia), Jesus Navas (Siviglia), Stefan de Vrij (Inter), Conor Coady (Wolverhampton), Jules Koundé (Siviglia), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Centrocampisti: Bruno Fernandes (Manchester United), Ever Banega (Siviglia), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Fred (Manchester United), Taison (Shakhtar Donetsk), Nicolò Barella (Inter), Marcelo Brozovic (Inter), Fabian Frei (Basilea).

Attaccanti: Romelu Lukaku (Inter), Lautaro Martinez (Inter), Marcus Rashford (Manchester United), Lucas Ocampos (Siviglia), Munir (Siviglia), Luuk de Jong (Siviglia).