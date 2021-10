Inter, rappresentanti del fondo Oaktree in vista a Milano

Sono giornate importanti per l'Inter sul fronte societario. Alcuni rappresentanti di Oaktree, il fondo americano arrivato in soccorso delle casse del club con un prestito da 275 milioni di euro, sono infatti a Milano da qualche giorno. La presenza in città degli investitori ha fatto riemergere le voci riguardanti una possibile cessione della società da parte di Suning, ma la verità è che si è trattato di una visita di cortesia. Giovedì, per altro, è in programma l'assemblea degli azionisti, durante la quale il presidente Steven Zhang ha intenzione di ribadire l'impegno a lungo termine della sua famiglia.

