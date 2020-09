Inter, raduno (senza i nazionali) ad Appiano Gentile per i tamponi

SENZA I NAZIONALI

Vacanze finite per l'Inter: oggi la squadra si riunisce ad Appiano Gentile, anche se solo per i tamponi di rito. I giocatori nerazzurri - esclusi quelli impegnati nelle nazionali - ritroveranno Antonio Conte e saluteranno i compagni che già da qualche giorno hanno iniziato ad allenarsi, tra rientri dai prestiti (come Nainggolan) e nuovi acquisti (come Hakimi). Poi gli esami e il ritorno a casa, in attesa dei risultati: se tutto filerà liscio nei prossimi giorni inizieranno le sedute vere e proprie.

Entro fine settimana attese novità dal calciomercato: Vidal (sbarcherà a Milano a stretto giro di posta, una volta risolta la situazione col Barcellona) e Kolarov (visite previste domani). Poi mercoledì ci sarà il rientro dei nazionali così Conte avrà la rosa al completo.

Dopo la delusione per la finale di Europa League persa e la ritrovata serenità con l'allenatore, l'Inter dunque inizia a preparare un'annata dalle premesse di alto livello: anche se Conte continuerà nella strategia a fari spenti, l'unico modo per migliorare il secondo posto dello scorso campionato è contendere per davvero lo scudetto alla Juventus.

Una Serie A che per i nerazzurri partirà in ritardo rispetto ai bianconeri visto che - come per l'Atalanta - il campionato scatterà alla seconda giornata (il 26-27 settembre), ottenuto il rinvio del primo turno a causa della stagione scorsa finita ad agosto inoltrato causa impegni europei.