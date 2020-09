Inter, Kolarov sbarca a Milano: visite mediche e firme

NUOVO INIZIO

Aleksandr Kolarov ha iniziato la nuova avventura nerazzurra. Il difensore serbo, nuovo acquisto dell'Inter di Conte, è atterrato all'aeroporto milanese di Linate dopo gli impegni con la propria nazionale in Nations League. Kolarov sosterrà le visite mediche di rito per poi sottoscrivere un contratto di un anno con l'Inter con opzione di rinnovo per il secondo. Alla Roma andranno 1,5 milioni di euro. Nessuna dichiarazione all'arrivo.

Per l'ufficialità dell'affare servirà ancora un po' di tempo. Kolarov, in campo con la Serbia contro la Turchia in Nations League, è arrivato a Milano con un volo privato direttamente dalla sua nazione, ma sosterrà solo una prima parte di visite mediche con l'Inter. I test verranno ultimati nella giornata di martedì e solo dopo l'esito positivo firmerà il contratto annuale con la società nerazzurra.