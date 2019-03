Inter, prove di disgelo tra Icardi e Perisic in allenamento

27/03/2019

Prove di disgelo alla Pinetina tra Mauro Icardi e Ivan Perisic. Dopo il like di Brozovic al ritorno in campo dell'ex capitano nerazzurro, dal campo arriva un nuovo segnale positivo sul rientro in gruppo dell'attaccante. In particolare, durante l'allenamento, Maurito è stato schierato insieme a Perisic in attacco e i due hanno duettato senza problemi, mettendosi forse alle spalle le ruggini di qualche settimana fa. Un altro passo avanti verso la pace tra lo spogliatoio dell'Inter e Icardi.