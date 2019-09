Inter pronta ad alzare il muro, Conte passa dalla BBC alla GDS

GODÌN-SKRINIAR-DE VRIJ

di

Simone Cerrano

Dalla BBC alla GDS. Antonio Conte ci riprova. Il tecnico salentino è da considerare il fondatore del marchio sinonimo della fortissima difesa a tre della Juve, uno dei segreti dell’era della dominazione bianconera: Barzagli, Bonucci, Chiellini. Certo a Conte non mancava il materiale umano. Ma anche la sua Inter sembra avere i pilastri giusti per alzare un solido muro a protezione della porta di Handanovic. Sanchez pronto alla sfida

Godin, De Vrji, Skriniar. La GDS è un trio sulla carta fortissimo. Potenzialità che potranno essere pienamente espresse quando l’esperto ex capitano dell’Atletico Madrid avrà ritrovato la migliore condizione dopo l’infortunio muscolare che ne ha ritardato l’inserimento in nerazzurro. L’uruguaiano, considerato da molti il miglior parametro zero della sessione di mercato appena andata in archivio, ha già esordito, anche se per pochi minuti, a Cagliari. Insomma è sulla strada giusta per conquistare la sua prima maglia da titolare.

Sudore, fatica e ottimismo condivisi anche sui social. De Vrji e Skriniar sono certezze assolute. Insomma le basi per far bene ci sono davvero tutte. Condizione ideale per un allenatore come Conte, che crede che la solidità difensiva sia la base essenziale da cui partire. In attesa di Godin Conte si è arrangiato.

Contro il Lecce con l’adattato D’Ambrosio. Contro il Cagliari si è fermato anche De Vrij, che ha infatti rinunciato alla convocazione con l’Olanda ed è rimasto a Milano a recuperare dall’infortunio muscolare. Conte ha ripescato Ranocchia, suo fedelissimo già ad Arezzo e a Bari. Il capitano morale dell’Inter. Come lo aveva battezzato Spalletti, è a tutti gli effetti un altro rigenerato dalla cura dell’ex ct. L’Inter è pronta ad alzare il muro.

Vedi anche Serie A Caso Lukaku, la Curva Nord dell'Inter difende i tifosi del Cagliari: "Non è stato razzismo" Vedi anche inter Inter, il "ritardo" di Lautaro fa subito spazio a Sanchez