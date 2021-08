Inter, problemi in attacco per Inzaghi: Sanchez out fino dopo la sosta

INTER

Per la prima di campionato contro il Genoa il tecnico dovrà fare a meno anche di Lautaro Martinez, squalificato

Satriano, Salcedo e Pinamonti (in partenza verso Empoli). Al momento gli attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi per la prima di campionato dell’Inter contro il Genoa sono solamente loro. Lautaro Martinez è infatti squalificato e Alexis Sanchez, come rivela TNT Sports, non sarà a disposizione del tecnico fino a dopo la sosta per via di una lesione al polpaccio della gamba destra. Getty Images

L’infortunio risale allo scorso 12 giugno, ma l’attaccante nerazzurro ci ha giocato sopra contro il Brasile in Copa America dovendosi poi arrendere per una ricaduta dopo 45’. Per questo i tempi di recupero si sono dilatati e l'attaccante, con ogni probabilità, tornerà solo dopo la sosta: inutile rischiarlo col Verona considerato che il cileno dovrà svolgere anche la preparazione.

In attesa degli sviluppi di mercato per Edin Dzeko, la firma si attende nelle prossime ore, e visto l’addio ormai quasi ufficiale di Lukaku, al momento in vista del Genoa Inzaghi in attacco può contare solo su Satriano, Salcedo e Pinamonti.

