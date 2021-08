Mercato Inter, Dzeko è il dopo Lukaku: il bosniaco arriva oggi a Milano

Manovre nerazzurre

L'attaccante 35enne lascerà la Roma ancor prima che il club giallorosso riesca a chiudere per il sostituto: pronto un contratto biennale

Edin Dzeko all'Inter è un affare in dirittura d'arrivo, alle ultime battute. Il campionato di Serie A incombe e i nerazzurri non hanno più tempo per aspettare, così l'attaccante bosniaco ha ottenuto il via libera dalla Roma per non perdere l'ultima grande chance della sua carriera. Ci è riuscito ancor prima che i giallorossi riuscissero a chiudere per un sostituto: in vista per lui un biennale da 6 milioni di euro bonus compresi. Alla Roma, invece, un conguaglio di quasi due milioni.

Dzeko è partito da Ciampino attorno alle 10.30 con un volo che lo porterà a Milano. Qui sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri. "Parleremo dopo", sono state le sue uniche parole. Con lui anche la moglie e il suo agente Alessandro Lucci.

In attesa di capire quindi quale colpo più in prospettiva l'Inter possa finalizzare entro la fine del calciomercato, il club ha optato per quell'usato sicuro che sin dall'inizio si è capito che sarebbe stato il primissimo dopo-Lukaku. I corteggiamenti di lunga data hanno trovato uno sfogo naturale nell'immediato bisogno di sostituire l'attaccante belga promesso sposo al Chelsea. Per una punta di ormai 35 anni come Edin Dzeko, il trasferimento in nerazzurro sarà l'ultimo grande salto in alto della carriera, convinto dalla prospettiva di difendere il titolo di campioni d'Italia, dalla possibilità di giocare in Champions League e dal contratto biennale che lo legherà alla società lombarda. Alla Roma andrà un conguaglio economico di circa due milioni di euro sufficiente a evitare ai giallorossi una scomoda minusvalenza. L'ex Manchester City e Wolfsburg è atteso oggi a Milano per le visite mediche e la firma del contratto, poi l'Inter lavorerà con più calma sul secondo nome dell'attacco, consapevole che all'esordio nella nuova Serie A il tandem d'attacco sia già definito.