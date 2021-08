In attesa del Chelsea, Lukaku firma con Pastorello

Per Romelu Lukaku è tempo di firme: in attesa di quella che dovrebbe siglare il suo trasferimento dall'Inter al Chelsea, l'attaccante belga ha deciso di usare la penna per estendere il contratto di rappresentanza del suo procuratore Federico Pastorello: "Insieme fino al 2023 - si legge sull'account Instagram dell'agente -, sei il mio re". Ora tocca al club londinese sperare al più presto nell'autografo del centravanti.