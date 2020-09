Inter, prima uscita contro il Lugano: occhi puntati su Hakimi

INTER

In attesa di novità sul mercato in entrata (Vidal e Kanté), legato a doppio filo con le operazioni in uscita (Brozovic, Skriniar, Perisic) prima uscita per l'Inter di Antonio Conte dopo una settimana di allenamenti e a undici giorni dall'esordio in campionato a San Siro contro la Fiorentina del 26 settembre (dopo il rinvio della prima contro il Benevento). I nerazzurri ad Appiano Gentile se la vedranno con il Lugano, ormai tradizionale avversario 'estivo'. Inizio fissato per le ore 17.

Conte si affida alla coppia del gol Lukaku-Lautaro, con le attenzioni che saranno rivolte soprattutto ai nuovi arrivati Hakimi e Kolarov pronti al debutto con la maglia nerazzurra, con il marocchino caldo al punto giusto per dare assaggi della sua velocità sulla corsia di destra in attesa delle sfide importanti in campionato e nelle Coppe. Barella e Sensi saranno in mezzo al campo dal 1', con Brozovic destinato a partire dalla panchina, così come Eriksen. Occasione per mettersi in mostra anche per i rientranti Nainggolan e Perisic. Prima del via ufficiale della stagione l'Inter affronterà la Carrarese (venerdì 17 ad Appiano) e il Pisa il giorno dopo a San Siro.