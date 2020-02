Inter, potrebbe aspettarti un maggio da incubo: 9 gare in 24 giorni

Dopo Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma, l'allarme coronavirus ha portato allo slittamento anche di Juventus-Inter e di altre quattro partite. Un bel guaio per la Serie A intera, ma soprattutto per l'Inter ancora in corsa anche in Coppa Italia ed Europa League. Nel caso, infatti, i nerazzurri dovessero arrivare in fondo in tutte le competizioni si troverebbero a giocare a maggio la bellezza di 9 partite in 24 giorni: Inter-Fiorentina (3 maggio)

Genoa-Inter (10 maggio)

Juventus-Inter (13 maggio)

Inter-Napoli (17 maggio)

Inter-Sampdoria (non ancora decisa la data del recupero, ma il 20 maggio unico slot disponibile se i nerazzurri non verranno eliminati dall'Europa League in anticipo)

Inter-Atalanta (24 maggio). Inoltre ci potrebbe essere la finale di Coppa Italia (spostata al 20 maggio), la semifinale di ritorno di Europa League (7 maggio) e l'eventuale ultimo atto della manifestazione il 27.