Serie A, c'è ancora l'ipotesi rinvio per le gare a porte chiuse

SERIE A

Porte chiuse, la decisione sembrava ufficiale, ma torna in auge anche l’ipotesi di un rinvio di metà della giornata calcistica. L'emergenza coronavirus nel nord Italia non accenna a fermarsi, si naviga a vista, e ieri la riunione del Consiglio dei Ministri si è chiusa con tante discussioni, ma ancora nessuna decisione ufficiale. La Serie A rimane ferma alla decisione di giovedì sera: cinque partite dovrebbero giocarsi senza pubblico. Romagnoli tra il Genoa e il... coronavirus

Il condizionale però è d'obbligo. Non solo perché Fedriga, governatore del Friuli, ha chiesto il rinvio di Udinese-Fiorentina con una nota ufficiale, ma anche perché la Lega di A sta lavorando su un altro scenario: rinviare tutte le partite “chiuse” (compresa Juve-Inter) per non dare all'estero l’idea di un Paese sotto scacco per l’emergenza coronavirus. Nessun problema per le altre quattro sfide, ma rinviare il derby d'Italia sarebbe un grosso problema visto il calendario molto fitto tra campionati e coppe.

Il governo oggi si confronterà con la commissione scientifica e le regioni e da questo dialogo dipenderanno le scelte della Lega di A, che è l’autorità titolata per prendere la decisione finale. La decisione finale dovrebbe arrivare in mattinata.

