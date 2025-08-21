Caso Rabiot-Rowe, Benatia: "Ci aspettavamo che chiedessero scusa"

Medhi Benatia torna a parlare dell'esclusione di Adrien Rabiot e Jonathan Rowe e la decisione dell'Olympique Marsiglia di metterli sul meercato e lo fa in un'intervista rilasciata a RMC Sport spiegando i motivi della scelta: "Ci aspettavamo che i giorni di riposo concessi alla squadra consentissero ai protagonisti di riflettere e chiedere scusa al club, all’allenatore e per l’immagine. Non è avvenuto. Non avevo mai visto nulla del genere in 17-18 anni di carriera negli spogliatoi".