Calcio

Caso Rabiot-Rowe, Benatia: "Ci aspettavamo che chiedessero scusa"

21 Ago 2025 - 15:01
© IPA

© IPA

Medhi Benatia torna a parlare dell'esclusione di Adrien Rabiot e Jonathan Rowe e la decisione dell'Olympique Marsiglia di metterli sul meercato e lo fa in un'intervista rilasciata a RMC Sport spiegando i motivi della scelta: "Ci aspettavamo che i giorni di riposo concessi alla squadra consentissero ai protagonisti di riflettere e chiedere scusa al club, all’allenatore e per l’immagine. Non è avvenuto. Non avevo mai visto nulla del genere in 17-18 anni di carriera negli spogliatoi". 

15:36
Inter, senti Bastoni: "Sono sicuro che con Chivu andrà tutto bene"
15:27
Vieira: "Il Genoa è pronto, i tifosi sono una motivazione in più"
15:09
Nuova partnership per l'Inter: Sector No Limits sarà Official Timekeeper del club nerazzurro
15:01
Caso Rabiot-Rowe, Benatia: "Ci aspettavamo che chiedessero scusa"
14:04
Bologna: primo allenamento per Zortea, terapie per Holm