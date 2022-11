Inter, senti Perisic: "Mi manca l'Italia, ma torno presto..."

LE PAROLE

L'attaccante del Tottenham parla dal Qatar: "A Milano sarò sempre a casa mia, la Croazia non ha paura di nessuno"

Ivan Perisic è concentrato sui Mondiali in Qatar, dove la sua Croazia si è risollevata battendo il Canada dopo lo 0-0 della prima giornata contro il Marocco. L'attaccante del Tottenham, tuttavia, non nasconde un po' di nostalgia per la Serie A, che ha lasciato la scorsa estate per unirsi alla squadra di Antonio Conte: "Mi manca un po' l'Italia, insieme all'Inter sarà sempre casa mia - le sue parole alla Gazzetta dello Sport -. Tutto sommato, Milano è il posto in cui sono rimasto più a lungo, nella mia vita da calciatore".

Perisic, comunque, farà presto ritorno nel capoluogo lombardo, visto che il 14 febbraio è atteso a San Siro dall'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Tornerò presto e avrò qualcosa di importante da fare. La Champions contro il Milan mi aspetta…".

Ora, come detto, la testa è però tutta sulla Coppa del Mondo: "Nella prima partita non eravamo noi. Se in un girone di tre partite cominci male sei obbligato a reagire in fretta e noi lo abbiamo fatto. Ora vediamo dove possiamo arrivare, quando giochiamo così non abbiamo paura di nessuno".

