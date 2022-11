Mondiali 2022, Croazia-Canada 4-1: Kramaric elimina i Canucks

CROAZIA-CANADA 4-1

Doppietta di Kramaric e gol di Livaja e Majer dopo la prima storica rete canadese in Coppa del Mondo con Davies

© Getty Images 1 di 33 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Croazia elimina il Canada dai Mondiali vincendo 4-1 nella seconda giornata del Gruppo F. In Qatar, la nazionale nordamericana ha trovato il primo storico gol nella Coppa del Mondo dopo 68 secondi con Alphonso Davies, ma non è bastato al Canada per conquistare i primi punti. La reazione della Croazia porta al ribaltone già nel primo tempo con Kramaric e Livaja nel giro di otto minuti, con il tris ancora di Kramaric al 70' a chiudere i conti. Nel recupero il poker di Majer che certifica il Canada come seconda nazionale eliminata da Qatar 2022.

LA PARTITA

Il Canada ha fatto il Canada, ma la Croazia ha fatto la Croazia. Con queste premesse c'è stata poca storia in campo al Khalifa International Stadium con il 4-1 che rispedisce a casa la nazionale nordamericana e al tempo stesso restituisce a questi Mondiali la selezione balcanica. L'immediato vantaggio firmato da Alphonso Davies ha dimostrato le qualità offensive del Canada, nazionale ricca di talento da far fruttare per la prossima edizione del torneo che disputerà da ospitante, ma dopo venti minuti giocati fuori ritmo, la qualità della Croazia e i limiti dell'avversario a livello difensivo sono emersi chiaramente. Protagonista di giornata Kramaric, suo il gol del pareggio e la doppietta nel secondo tempo.

I primi venti minuti però hanno davvero confermato le cose positive fatte vedere dal Canada nella sfida contro il Belgio. Un gioco offensivo, veloce e tecnico a prescindere dal vantaggio di Davies dopo 68 secondi, storico in quanto primo per i Canucks in Coppa del Mondo. L'assist di Buchanan è stato al bacio, ma a ritmo elevato i nordamericani se la sono giocata. É durato poco, vittima del normale palleggio della Croazia che - una volta prese le misure del 4-4-2 modificato da Herdman - ha preso il controllo del centrocampo, soprattutto con Kovacic. Dopo un paio di imbucate in area non sfruttate da Livaja, la giocata giusta è arrivata al 36' con l'asse Kovacic-Perisic che ha concesso a Kramaric il diagonale del pareggio. Otto minuti più tardi la galoppata da destra di Juranovic è arrivata fino all'assist con tunnel per la rimonta di Livaja con il quale si è andati all'intervallo.

Capito l'andazzo e finito l'effetto sorpresa, nella ripresa il Canada si è ripresentato in campo con le sue certezze nel 3-5-2 di Herdman, ma dopo un tiro a fil di palo di Osorio è sempre stata la Croazia a dominare le azioni. Kramaric al 54' ha preso le misure della nuova porta di Borjan, battendolo poi al 70' sfruttando al meglio un assist sul secondo palo di Perisic e incrociando col mancino per il 3-1. Nel finale il ct Dalic ha dato spazio a qualche volto nuovo e in pieno recupero tre di questi, Petkovic, Orsic e Majer (in quest'ordine) hanno confezionato il contropiede del 4-1 sfruttando lo svarione di Miller. Rete utilissima in chiave differenza reti.

IL TABELLINO

CROAZIA-CANADA 4-1

Croazia (4-3-3): Livakovic 6; Juranovic 6, Lovren 6, Gvardiol 6,5, Sosa 6,5; Modric 6,5 (41' st Majer 6,5), Brozovic 6, Kovacic 7 (41' st Pasalic sv); Kramaric 7,5 (28' st Vlasic 6), Livaja 7 (15' st Petkovic 6), Perisic 7 (41' st Orsic 6,5). A disp.: Ivusic, Grbic, Barisic, Budimir, Erlic, Jakic, Stanisic, Sucic, Sutalo. Ct.: Dalic 6,5.

Canada (4-4-2): Borjan 6; Johnston 5,5, Vitoria 5, Miller 4,5, Laryea 5,5 (17' st Hoilett 5,5); Buchanan 6, Hutchinson 5,5 (28' st Adekugbe 6), Eustaquio 5 (1' st Kone 6), Davies 6,5; Larin 5 (1' st Osorio 6), David 5 (28' st Cavallini 6). A disp.: Pantemis, St Clair, Cornelius, Fraser, Kaye, Millar, Piette, Ugbo, Waterman, Wotherspoon. Ct.: Herdman 5,5.

Arbitro: Matonte

Marcatori: 2' Davies (Ca), 36' Kramaric (Cr), 44' Livaja (Cr), 25' st Kramaric (Cr), 49' st Majer (Cr)

Ammoniti: Lovren, Modric (Cr); Buchanan, Miller (Ca)

Espulsi: nessuno

Note: recuperi 5' + 6'

LE STATISTICHE DI OPTA

Il Canada ha perso tutte le cinque partite disputate ai Mondiali – solo El Salvador (6) ha giocato più incontri nella competizione trovando sempre la sconfitta.

Il Canada è diventato la prima squadra ad aver perso una partita dei Mondiali in cui ha trovato il gol nei primi 2 minuti di gioco dai tempi della Danimarca contro il Brasile nel 1998.

Andrej Kramaric è il secondo giocatore della Croazia a segnare una doppietta in un match della Coppa del Mondo, dopo Mario Mandzukic contro il Camerun nel 2014.

La Croazia ha realizzato quattro gol in una singola partita dei Mondiali per la seconda volta, dopo il 4-0 contro il Camerun nel 2014.

Ivan Perisic è il giocatore della Croazia ad aver preso parte a più reti tra Mondiali ed Europei nella storia (16 - 9 gol + 7 assist).

Alphonso Davies ha realizzato il primo storico gol del Canada nella storia dei Mondiali nella quinta partita della Nazionale nella competizione.

Alphonso Davies ha segnato il gol più veloce in questi Mondiali, al 2º minuto di gioco.

Il gol di Alphonso Davies dopo 68 secondi è stato il più veloce nella fase a gironi dei Mondiali da quello di Clint Dempsey (29 secondi) contro il Ghana.

Marko Livaja è il primo giocatore della Croazia ha segnare un gol ai Mondiali giocando in un club del campionato croato da Ivica Olic nel 2002.

Atiba Hutchinson ha giocato la sua 100ª partita con il Canada, diventando il primo giocatore a raggiungere questo traguardo con la Nazionale.