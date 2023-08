Inter, aspettando Pavard Inzaghi si gode la nuova coppia Lautaro-Thuram

INTER

Ancora un gol per il Toro, che risponde a Osimhen e Giroud, e primo assist italiano per l'attaccante francese: lì davanti sta nascendo una coppia

Lì davanti cresce a vista d'occhio l'intesa con Lautaro, ancora una volta trascinatore dei nerazzurri, che con un gol di rara freddezza risponde a Giroud e Osimhen come la sua Inter ha risposto a Napoli e Milan (curiosamente in testa a punteggio pieno ci sono le ultime tre vincitrici dello scudetto, ndr) e si candida prepotentemente al titolo di capocannoniere della stagione. "Lautaro è andato sempre in crescendo nei miei due anni all’Inter, è sempre più responsabilizzato e si cala alla perfezione nel nostro modo di interpretare il calcio" lo ha esaltato dopo il match Inzaghi, che si gode il grande stato di forma del finalizzatore di una squadra che attacca con maestria, fraseggiando nello stretto e costruendo occasioni a raffica.

Un'Inter che funziona davanti come sugli esterni, con delle mezze ali che in determinate situazioni diventano delle mezze punte o dei trequartisti e un'Inter solida anche in difesa, che in attesa del possibile arrivo di Pavard dal Bayern chiude il secondo match consecutivo senza subire reti e mette anche in mostra le qualità di Sommer (molto bravo nel finale su Azzi). Un altro acquisto di questo mercato nerazzurro, a cui adesso manca solo la ciliegina sulla torta.

