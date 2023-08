Intreccio mercato

La querelle sul difensore francese tiene banco, c'è l'accordo totale ma manca l'erede che potrebbe essere il giovane rossonero

© Getty Images Il Bayern Monaco per bocca dell'Ad Jan-Christian Dreesen si è detto fiducioso sulla possibilità di sbrogliare la matassa Pavard: "Abbiamo ancora qualche giorno. Sono abbastanza fiducioso che possiamo ancora chiudere la questione in questa finestra di trasferimento" ha affermato il dirigente a Sport1. L'intoppo all'affare è, come noto, il sostituto del francese. Che potrebbe essere un altro francese, perché nelle ultime ore Pierre Kalulu è stato accostato ai bavaresi che l'avevano già messo nel mirino lo scorso anno.

Il classe 2000 del Milan, dopo una stagione 2021-2022 eccellente, ha deluso lo scorso anno apparendo involuto e perdendo il posto da titolare a favore di Malick Thiaw. I rossoneri sarebbero disposti a cederlo solo per offerte superiori ai 25-30 milioni, soldi che verrebbero reinvestiti per Taremi e per un sostituto dello stesso Kalulu. Paradossalmente, la cessione del terzino-centrale andrebbe a sbloccare quella di un altro terzino-centrale all'Inter: Benjamin Pavard. Negli ultimi giorni di mercato potrebbe succedere di tutto, anche uno scambio di favori a distanza tra cugini milanesi, perché Kalulu in Bavaria porterebbe verosimilmente Pavard in nerazzurro e Taremi in rossonero. Il Bayern confida di poter chiudere l'operazione con l'Inter, manca un tassello soltanto per un affare atteso da due settimane.

Pavard, intanto, è tornato ad allenarsi in gruppo con il Bayern Monaco dopo aver saltato la partita contro l'Augsburg e l'allenamento precedente. A riportarlo è il giornale tedesco Bild.

Vedi anche inter Inter, Pavard non convocato per Bayern-Augsburg. Tuchel: "O arriva il sostituto o non si fa niente" Vedi anche Milan Milan, oggi Taremi incontra il Porto: può esserci la svolta