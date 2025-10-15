Tottenham, Fabio Paratici torna come direttore sportivo

© Getty Images
Dopo 30 mesi di squalifica, Fabio Paratici torna a ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Tottenham, collaborando alla pari con Johan Lange.
L'annuncio arriva direttamente da un comunicato ufficiale del Tottenham, che nella nota ha aggiunto: "Questa nomina fa parte di una nuova struttura per la nostra men's football operation, concepita per rafforzare la leadership, la collaborazione e il processo decisionale a lungo termine in tutti i settori del calcio maschile, dalla prima squadra ai ragazzi. Insieme, guideranno la strategia calcistica maschile e daranno il via a un nuovo, ambizioso capitolo per il Club".
Paratici torna operativo al Tottenham dopo aver già ricoperto il ruolo di direttore sportivo dal 2021 al 2023: "Sono entusiasta di tornare in un club che amo. Conosco Johan da tanto tempo e sono convinto che insieme faremo un bel percorso per la squadra e per i tifosi".