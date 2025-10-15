Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Tottenham, Fabio Paratici torna come direttore sportivo

15 Ott 2025 - 11:57
© Getty Images

© Getty Images

Dopo 30 mesi di squalifica, Fabio Paratici torna a ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Tottenham, collaborando alla pari con Johan Lange. 

L'annuncio arriva direttamente da un comunicato ufficiale del Tottenham, che nella nota ha aggiunto: "Questa nomina fa parte di una nuova struttura per la nostra men's football operation, concepita per rafforzare la leadership, la collaborazione e il processo decisionale a lungo termine in tutti i settori del calcio maschile, dalla prima squadra ai ragazzi. Insieme, guideranno la strategia calcistica maschile e daranno il via a un nuovo, ambizioso capitolo per il Club".

Paratici torna operativo al Tottenham dopo aver già ricoperto il ruolo di direttore sportivo dal 2021 al 2023: "Sono entusiasta di tornare in un club che amo. Conosco Johan da tanto tempo e sono convinto che insieme faremo un bel percorso per la squadra e per i tifosi".

Ultimi video

01:51
Una Thu:La da ritrovare

Una Thu:La da ritrovare

01:36
DICH ASLLANI SU TORINO E INTER DICH

Asllani: "Lasciare l'Inter un bene per entrambi, al Toro sto benissimo"

01:13
DICH GATTUSO POST ITALIA-ISRAELE 14/10 DICH

Italia, Gattuso: "La squadra ha fatto buone cose"

00:59
DICH ASLLANI DA TOGNA 14/10 DICH

Asllani: "Contento perché abbiamo dato seguito alla partita con la Serbia"

00:53
MCH MODDRIC AL VISMARA 14/10 MCH

Modric in visita ai ragazzi del settore giovanile del Milan: che festa!

02:57
DICH MKHITARYAN SU INTER INZAGHI CHIVU 14/10 DICH

Mkhitaryan sull'Inter: "Più forti dell'anno scorso? È presto per dirlo"

01:31
DICH MKHITARYAN SU LIBRO E FUTURO 14/10 DICH

Mkhitaryan: "Racconto la mia vita, per dire a tutti di non mollare"

00:42
MCH TIRATORI SCELTI UDINE 14/10 MCH

Massima sicurezza a Udine per Italia-Israele: tiratori scelti sul tetto dello stadio

01:07
Ancelotti vuole tutto

Ancelotti vuole tutto

01:28
Mondiale, le qualificate

Mondiale, le qualificate

01:27
La favola di Capoverde

La favola di Capoverde

01:37
Mancini e l'Azzurro

Mancini e l'Azzurro

01:30
Juve mazzata Bremer

Juve mazzata Bremer

01:32
Chivu sfida Gasperini

Chivu sfida Gasperini

01:39
Milan, eccoti Leao

Milan, eccoti Leao

01:51
Una Thu:La da ritrovare

Una Thu:La da ritrovare

I più visti di Calcio

Totti (allenato alla Roma)

Spalletti fa la formazione: la sua top 11 dei giocatori che ha allenato

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

SRV RULLO AMBIENTE ISRAELE PRE ITALIA 13/10 SRV DEFINITIVO

Italia-Israele ad alta tensione: Udine si prepara

DICH CALHANOGLU SU INTER DICH

Calhanoglu:"Io via dall'Inter? Mai successo nulla"

DICH SPALLETTI ATTACCA ACERBI DICH

Spalletti attacca Acerbi: "Non ha detto la verità"

SRV RULLO ITALIA, FACCIAMO I CONTI (MUSICATO) 13/10 SRV

Italia, facciamo i conti: ecco la strada verso il Mondiale

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:57
Tottenham, Fabio Paratici torna come direttore sportivo
11:04
Milan, rinnovata la partnership con Emirates
10:03
Mondiali: la Giamaica vince 4-0 in casa, qualificazione più vicina
23:26
Qualificazioni mondiali: sono 28 le Nazionali che hanno già staccato il pass
23:15
Donnarumma: "Cancelliamo la sconfitta di Oslo, sicuro che andremo al Mondiale"