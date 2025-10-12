Calhanoglu silenzia le voci di mercato: "Mai successo niente, felice all'Inter: darò il massimo"

Frutto di una tranquillità ritrovata e di una convinzione crescente che il regista nerazzurro ha voluto ribadire al termine del match vinto dalla Turchia contro la Bulgaria: "Non è mai successo niente questa estate" ha dichiarato al microfono di Simone Togna in esclusiva per Sportmediaset. "Io sono stato sempre un giocatore dell’Inter, quindi sono contento di continuare e faccio tutto per il mio club perché, ribadisco, sono un giocatore dell’Inter. Quindi non è cambiato niente per me. Non è mai cambiato niente. Dunque, come sempre darò il mio massimo”.