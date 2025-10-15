Mondiali: la Giamaica vince 4-0 in casa, qualificazione più vicina

La Giamaica si avvicina al sogno Mondiali, dopo aver battuto Bermuda 4-0. La vittoria porta la nazionale di Kingston in testa al Gruppo B delle qualificazioni Concacaf, mentre Curaçao è scivolato al secondo posto dopo un pareggio casalingo per 1-1 contro Trinidad e Tobago. La Giamaica ha nove punti a due partite dalla fine, con un punto di vantaggio su Curaçao, mentre le Bermuda sono fuori dopo quattro sconfitte consecutive. Trinidad e Tobago ha mantenuto vive le sue speranze con il pareggio allo stadio Ergilio Hato di Curaçao, che le ha portate a cinque punti. Stati Uniti, Canada e Messico, nazioni co-organizzatrici, si sono già qualificate. Le 12 squadre finaliste sono state suddivise in tre gironi, con le vincitrici di ciascuno che si qualificheranno anche per la fase finale. Le due seconde classificate con i migliori risultati avranno ancora la possibilità di qualificarsi tramite playoff con squadre di altre regioni.