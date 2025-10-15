Milan, rinnovata la partnership con Emirates

"Il rinnovo del legame con Emirates è la testimonianza di una delle collaborazioni più storiche e ammirate nel mondo del calcio, un percorso comune che guarda al futuro con ambizione e visione. Emirates continuerà ad accompagnarci, contribuendo a rafforzare le solide fondamenta del nostro Club e, insieme, a connettere nuove generazioni di appassionati in tutto il mondo e a creare esperienze uniche, che vanno ben oltre il campo da gioco", ha affermato il chief commercial officer del Milan, Maikel Oettle. Tim Clark, presidente di Emirates Airline, da parte sua ha dichiarato: "Siamo entusiasti di prolungare la nostra partnership con l'Ac Milan. Questa collaborazione, basata su valori condivisi e su un comune impegno verso l'eccellenza, ha permesso di creare esperienze indimenticabili per milioni di tifosi in tutto il mondo. Il nostro legame profondo con l'Italia rende questo rinnovo un passo naturale, mentre continuiamo a collegare Milano e altre città italiane al mondo attraverso Dubai, avvicinando i tifosi rossoneri della nostra rete globale al loro club e ai loro giocatori preferiti".