Serie B, Juve Stabia-Avellino vietata a residenti in provincia di Avellino

Juve Stabia-Avellino si giocherà senza tifosi ospiti. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per la partita di Serie B in programma sabato 18 ottobre allo stadio 'Romeo Menti' di Castellammare di Stabia il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Avellino. Il provvedimento, spiega una nota della Prefettura di Napoli, "è stato adottato, su parere della Questura di Napoli, che ha evidenziato i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica che connotano l'evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie".