Inter, nervi tesi tra Onana e Brozovic in allenamento

Nervi tesi in casa Inter alla vigilia del match di ritorno dei quarti di Champions League contro il Benfica. Scintille in particolare tra André Onana e Marcelo Brozovic durante il torello ad Appiano Gentile: il portiere interviene con decisione sul compagno, che reagisce dicendogli qualcosa. A quel punto Onana si gira con fare minaccioso e viene placcato da D'Ambrosio. Il croato si avvicina comunque e gli rifila un mezzo spintone, prima che Lukaku lo allontani. I due continuano a dirsele per qualche secondo, poi l'allenamento riprende regolarmente.