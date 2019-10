Inter, occasione sorpasso per mettere pressione alla Juve

STASERA IL MATCH CON IL BRESCIA

L'Inter ha messo la freccia a destra: questa sera Antonio Conte ha l'occasione di sorpassare la Juve in vetta alla classifica. Tutto passa da Brescia dove i nerazzurri alle 21 saranno impegnati nell'anticipo della decima giornata di campionato. Lukaku e compagni vogliono passare almeno una notte da prima della classe e poi tutta la pressione sarà sui bianconeri impegnati domani in casa con il Genoa. L'avversario non è da sottovalutare soprattutto perché contro ci sarà quel Mario Balotelli desideroso di fare bene contro la squadra che prima l'ha lanciato e poi scaricato.

Ancora in emergenza a centrocampo senza Sensi e Vecino, Conte vuole mettersi alle spalle il mezzo passo falso con il Parma e si affiderà ai soliti noti Brozovic, Gagliardini e Barella. Tre punti fondamentali per volare a quota 25 punti, due in più dei bianconeri. Dall'altra parte occhio a SuperMario Balotelli che in questo campionato non è ancora esploso e contro la sua ex ha una motivazione in più.