Inter o Barcellona? Lautaro per ora pensa alla sua Bahia Blanca

Resta all'Inter. Rinnova. Va al Barcellona. Vuole giocare con Messi. Ogni giorno in Spagna, in Catalogna in particolare, si dannano l'animo con il futuro di Lautaro Martinez. Di certo più di quanto non avvenga a Milano, visto che la dirigenza nerazzurra non dà segni di particolare allarmismo circa le prossime mosse da compiere con l'attaccante argentino. La posizione è chiara: il contratto in essere dura fino al 2023, la volontà (non solo la necessità) di ritoccarlo è chiara e manifesta tanto quanto quella di non privarsene ma nel caso il giocatore volesse andarsene c'è una clausola in essere da 111 milioni. L'Inter non vende i suoi campioni né tantomeno li svende. Il Barcellona (ma non solo) è da tempo avvisato. Il resto sono schermaglie di mercato ad uso e consumo della stampa e dei tifosi. In tutto questo l'interessato (che non ha mai manifestato l'intenzione di svestire il nerazzurro) tace, continua ad allenarsi nel suo isolamento forzato in compagnia della splendida Agustina e, al di là di Inter o altro, il suo pensiero è rivolto alla sua terra, alle sue origini. All'Argentina e alla città di Bahia Blanca cui ha fatto una importante donazione a sostegno della lotta contro il coronavirus.