Inter, l'AgCom dice sì al nuovo sponsor: "Non rientra nei divieti"

la situazione

StarCasinò.sport, in rappresentanza di Betsson, dovrebbe diventare il nuovo sponsor dell'Inter 2024/25: l'AgCom fissa i paletti e non sembra ravvisare problemi

Arrivano conferme, seppur indirette, sul nuovo sponsor di maglia dell'Inter per la prossima stagione 2024/25: l'accordo con Betsson, trapelato nei giorni scorsi, coinvolgendo una società di scommesse sportive ha bisogno del 'via libera' dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per quanto riguarda le linee guida del Decreto Dignità, che impedisce accordi di partnership con agenzie di scommesse. Il divieto negli ultimi anni è stato parzialmente aggirato grazie all'allargamento del business delle aziende di betting, che hanno dato vita a canali di news e intrattenimento (nel caso di Betsson ad esempio si tratta di StarCasinò.sport).

Massimiliano Capitanio, commissario dell’Agcom, ha parlato proprio di questo ad Agipronews: "Il sito è di intrattenimento sportivo, finché resta tale non mi sembra rientri nella fattispecie vietata dal Decreto Dignità, basta che rispetti quanto previsto dalle linee guida Agcom''.

Per poi aggiungere: ''Già dalle prime istruttorie in tema di divieto di pubblicità del gioco d'azzardo, l'Autorità ha stabilito che la normativa non è violata se non c'è alcun riferimento al gioco ai sensi delle linee guida, nel sito di informazione non figurano elementi, loghi e grafiche che possono configurare una pubblicità indiretta del relativo bookmaker e spingere in qualche modo l'utente a giocare''.

