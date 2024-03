Atletico, Griezmann torna in gruppo ma Simeone fa pretattica: "Non so se ci sarà con l'Inter"

VERSO ATLETICO-INTER

L'attaccante francese, fuori dal match di andata per una distorsione alla caviglia, sicuro assente contro il Cadice

© Getty Images Alla vigilia della sfida di Liga contro il Cadice, Diego Simeone ha fatto il punto su Antoine Griezmann, assente dal 20 febbraio dopo la distorsione rimediata alla caviglia contro l'Inter. L'attaccante francese è tornato ad allenarsi in gruppo, ma il tecnico dell'Atletico fa pretattica in vista del ritorno degli ottavi di Champions League in programma mercoledì al Civitas Metropolitano. "Per domani non sarà a disposizione, non sappiamo se tornerà contro l'Inter o per quella successiva con il Barcellona" le parole del Cholo in conferenza stampa.

Griezmann sì, Griezmann no. Simeone sfoglia la margherita in vista del ritorno contro l'Inter. Quel che è certo è che il Petit Diable salterà di certo il Cadice, probabilmente per affinare la preparazione proprio in vista della Champions League. Recupero o meno, dopo tre settimane d'assenza la condizione del bomber francese assente dai campi da tre settimane per forza di cose non potrà essere ottimale. Allo stesso tempo il contributo di Griezmann alla squadra è fondamentale e per il match più importante della stagione difficilmente il Cholo vi rinuncerà. Non sarebbe, dunque, una sorpresa vederlo in panchina pronto a giocare almeno uno spezzone di gara.

Vedi anche Champions League Atletico, scatta l'allarme Griezmann: distorsione alla caviglia