Bolivia, portiere minacciato di morte per truccare partita

15 Set 2026 - 08:59
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Grave denuncia nel calcio boliviano. Leonardo Eguez, allenatore del Guabirá, club della prima divisione, ha affermato che il suo portiere, Juan Manuel Ferrel, ha ricevuto minacce di morte prima della sconfitta subita per 6-0 domenica contro il Club Always Ready. "Lo sport è stato infangato. Il mio portiere ha ricevuto minacce contro la sua vita, quella della moglie e quella della madre: gli è stato detto che, se non avesse pagato una certa somma o incassato tre gol, loro sarebbero stati uccisi", ha dichiarato il tecnico. Sebbene il Guabirá non abbia ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale, il sindacato dei calciatori professionisti boliviani (Fabol) ha chiesto un'indagine immediata sulle presunte minacce ricevute prima della partita disputata allo stadio municipale di Villa Ingenio, a El Alto. "Quanto accaduto ai giocatori del Guabirá non può passare senza un'indagine. È necessario creare un precedente chiaro nel calcio boliviano", ha affermato il segretario generale della Fabol, David Paniagua. Anche il consulente legale del Club Always Ready, Marcelo Ortiz, ha sollecitato l'intervento delle autorità, sottolineando come la validità del risultato della partita sia ora in discussione. "Il calcio non deve essere infangato. Chiederemo alla Procura di indagare affinché venga preservata l'integrità dello sport", ha dichiarato Ortiz. Il Club Always Ready è secondo nel campionato boliviano, alle spalle della capolista Bolívar. Il Guabirá è nono. 

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