De Zerbi duro con Richarlison che si sfoga sui social: "Perché?"

In casa Tottenham continua a tenere banco il caso Richarlison. Il brasiliano non è stato inserito nella lista dei calciatori utilizzabili in Premier e negli scorsi giorni il tecnico italiano era stato chiaro parlando della sua situazione: "Io so cosa ha fatto". Le ulteriori dichiarazioni dell'ex allenatore Sassuolo in vista del match con il Liverpool "Non giocherebbe nemmeno se fosse disponibile, nemmeno in Carabao Cup", hanno scaturito la reazione del calciatore. Il brasiliano, ripostando le frasi di De Zerbi ha scritto: "Perché?". La sensazione è che non è ancora finita qui.