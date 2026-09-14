De Zerbi duro con Richarlison che si sfoga sui social: "Perché?"

14 Set 2026 - 22:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© instagram

© instagram

In casa Tottenham continua a tenere banco il caso Richarlison. Il brasiliano non è stato inserito nella lista dei calciatori utilizzabili in Premier e negli scorsi giorni il tecnico italiano era stato chiaro parlando della sua situazione: "Io so cosa ha fatto". Le ulteriori dichiarazioni dell'ex allenatore Sassuolo in vista del match con il Liverpool "Non giocherebbe nemmeno se fosse disponibile, nemmeno in Carabao Cup", hanno scaturito la reazione del calciatore. Il brasiliano, ripostando le frasi di De Zerbi ha scritto: "Perché?". La sensazione è che non è ancora finita qui.

Ultimi video

02:21
Milan, ecco i problemi

Milan, ecco i problemi

01:15
DICH MN OK FABREGAS-CUESTA POST COMO-PARMA 14/09 SRV

Fabregas: "Per me importantissimo vedere i ragazzi così dopo la Champions"

01:36
SRV RULLO SUPERMOVIOLA INTER-UDINESE 14/9 SRV YES

La Supermoviola: Pairetto ok, espulso Kolarov per proteste

01:05
SRV RULLO SUPERMOVIOLA COMO-PARMA 14/9 SRV

La Supermoviola di Como-Parma: Caqueret rischia il rosso

01:33
CLIP MN OK CALLEGARI "MI PIACE" LA NUOVA ONDA ITALIANA ROMANO-FAVASULI ETC 14/09 SRV

Callegari mette 'like' alla nuova onda di giovani italiani

01:50
CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" LA JUVE CON IL JOYPAD 14/09 SRV

Callegari non mette 'like' alla Juve: "Sembra che usino il joypad"

01:33
DICH MN OK ABATE-GASPERINI POST TORINO-ROMA 14/09 SRV

Gasperini: "Vi spiego cosa cambia con la Champions…"

01:16
SRV RULLO SUPERMOVIOLA TORINO-ROMA 14/9 SRV

La Supermoviola di Torino-Roma: l'arbitro Maresca amministra bene

00:25
DICH TAJANI SU SPALLETTI DICH

Tajani: "Spalletti mi ha fatto soffrire, gli scriverò una lettera di protesta"

01:44
SRV RULLO PROMO COPPA ITALIA ULTIMI 2 SEDICESIMI 14/09

Esclusiva Coppa Italia: in campo gli ultimi sedicesimi di finale

01:03
DICH VANOLI PRE PISA DICH

Fiorentina, Vanoli verso il Pisa: "Non guardo al passato, l'obiettivo è chiaro"

02:13
SRV RULLO MILAN: LA FATICA DI MODRIC 14/9 SRV exp4

Milan, il dubbio Modric: può davvero essere un problema?

02:05
SRV RULLO NAPOLI FAVOLA FAVASULI 14/9 SRV

Napoli, favola Favasuli: come corre il "cavallino" di Allegri

02:10
SRV RULLO JUVE, SASSUOLO DI NON RITORNO 14/9 SRV

Juve, ancora una volta Sassuolo è il punto di non ritorno

01:33
Nuova vita Tijjani Noslin

La nuova vita di Tijjani Noslin

02:21
Milan, ecco i problemi

Milan, ecco i problemi

I più visti di Calcio

DICH GASP LEOK

Gasp: "Dybala se sta bene gioca, Malen è andato oltre le migliori aspettative"

DICH POST LAZIO-MILAN MOREIRA 12/9 DICH

Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

DICH PIZARRO SU SPALLETTI DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro: "Spalletti non è per niente soddisfatto"

DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU KOOPMEINERS E DOUGLAS LUIZ 12/9 DICH

Spalletti: "Koopmeiners è più libero e sciolto, Douglas è una certezza"

Daniel Maldini che fai?

Daniel Maldini, che fai?

Emozione Carnevali

Juve, che emozione per Carnevali: sfida il "suo" Sassuolo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:07
Inter, Thuram: "Se abbiamo bisogno di una scossa? No, è colpa delle tante partite"
22:23
De Zerbi duro con Richarlison che si sfoga sui social: "Perché?"
22:05
Inter, subito guai per Stones: costretto a uscire per infortunio con l'Udinese
21:50
Torino, Abate: "C'è rammarico, dobbiamo diminuire gli errori"
21:19
Inter, Kolarov furioso con Pairetto: "Ti devi vergognare". Espulso il vice di Chivu