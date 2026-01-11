Serie A al bivio: Inter-Napoli vuol dire scudetto, il Milan a Firenze osserva interessato

L'Inter di Cristian Chivu, in gran forma con 6 vittorie consecutive e il miglior attacco del torneo, ha l'occasione di mandare il Napoli a -7 e scavare un solco deciso. È la sfida tra i super bomber Lautaro e Hojlund, ma anche tra due infermerie diverse: i nerazzurri (senza Dumfries) ritrovano Darmian e Diouf per allungare la panchina, mentre Conte deve rinunciare a big come Anguissa e ovviamente De Bruyne, oltre alle precarie condizioni di Neres.