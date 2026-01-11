Logo SportMediaset

Serie A al bivio: Inter-Napoli vuol dire scudetto, il Milan a Firenze osserva interessato

Inter per il +7 sul Napoli nel big match Lautaro-Hojlund. Il Milan di Allegri sfida la Fiorentina, Lazio a Verona

11 Gen 2026 - 07:40

Il campionato arriva a uno snodo cruciale. La frenata del Napoli col Verona ha ridisegnato la classifica, trasformando il big match di stasera a San Siro in una grande occasione per l'Inter che può davvero operare la prima mini-fuga, almeno nei confronti dei Camipioni d'Italia.

Inter-Napoli: Chivu cerca il +7

 L'Inter di Cristian Chivu, in gran forma con 6 vittorie consecutive e il miglior attacco del torneo, ha l'occasione di mandare il Napoli a -7 e scavare un solco deciso. È la sfida tra i super bomber Lautaro e Hojlund, ma anche tra due infermerie diverse: i nerazzurri (senza Dumfries) ritrovano Darmian e Diouf per allungare la panchina, mentre Conte deve rinunciare a big come Anguissa e ovviamente De Bruyne, oltre alle precarie condizioni di Neres. 

Fiorentina-Milan: Allegri e il tabù pareggi

 Il Milan guarda interessato la sfida di San Siro ma deve soprattutto pensare a ciò che accadrà al "Franchi". La squadra di Allegri, pur vantando una striscia di 17 risultati utili consecutivi, ha rallentato troppo spesso (3 pareggi nelle ultime 5, incluso quello col Genoa). Con Fullkrug ancora in cerca della migliore condizione, i rossoneri si affidano alla coppia d'oro Leao-Pulisic (15 gol in due) per restare in scia. L'ostacolo è insidioso: la Fiorentina di Vanoli, seppur penultima, ha mostrato segnali di ripresa mentale e cerca punti vitali per una risalita che si preannuncia lunga.

Verona-Lazio: Sarri nella bufera post-mercato

 Clima rovente in casa biancoceleste. La Lazio arriva al Bentegodi nel pieno della contestazione dei tifosi (e le frecciate incrociate tra Sarri e Lotito) per le cessioni eccellenti di Castellanos e Guendouzi, rimpiazzati dalle scommesse Petkov e Taylor. Sarri deve isolare la squadra dalle polemiche ambientali per affrontare un Verona col morale alle stelle: gli scaligeri, reduci dall'impresa di aver fermato il Napoli, vogliono un altro scalpo eccellente.

Lecce-Parma: paura e pochi gol

 Scontro salvezza ad altissima tensione al Via del Mare. Si affrontano Lecce e Parma in una partita dove la posta in palio vale doppio. L'equilibrio potrebbe regnare sovrano, considerando che in campo scendono i due peggiori attacchi dell'intera Serie A.

Inter, a gennaio serve un esterno destro: otto nomi in attesa del ritorno di Dumfries

