Inter-Napoli grandi firme: i gol più belli delle 78 sfide precedenti

Ma il miglior marcatore della storia del Napoli è un altro, Dries Mertens, capace di segnare un super gol al Meazza quando però la sconfitta dei suoi non era più evitabile.

Un gollonzo invece quello di Edinson Cavani, nel 2021 il Matador la butta dentro dopo una serie di carambole.



Inter-Napoli ha visto tra i suoi protagonisti anche i tedeschi nerazzurri. Karl-Heinz Rummenigge, nel 1984, si esalta contro il Napoli di Maradona. Meno di cinque anni dopo, il 28 maggio 1989, Lothar Matthaus firma su punizione lo scudetto nerazzurro numero tredici. Tra l'altro quello stesso giorno il Napoli era passato in vantaggio e stava per rovinare la festa a San Siro, con una perla di Careca, centravanti brasiliano capace di cose impossibili.