Verso Inter-Napoli: i precedenti tra Simone Inzaghi e Antonio Conte

Ora entrambi gli allenatori guidano squadre diverse - ma Conte ha ancora Lukaku - e anche Inzaghi sa cosa serve per vincere un campionato, forte dell'esperienza dello scorso anno. L'Inter in mezzo avrà l'impegno di Champions mentre il Napoli riposerà ma avrà lo svantaggio di giocare in trasferta. A meno di scivoloni questo weekend e se la distanza tra le due resterà di quattro punti agli azzurri in teoria anche il pari andrebbe benone. Ipotesi e supposizioni a parte, anche se siamo solo a novembre, è già sfida scudetto.