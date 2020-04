Inter: Nainggolan e Perisic potrebbero rientrare nel progetto

A VOLTE RITORNANO

Una seconda vita in nerazzurro per Radja Nainggolan e Ivan Perisic, ipotesi ai confini della realtà qualche mese fa ma tremendamente reale nelle prospettive attuali. Il mondo del calcio e del mercato risentono dell'emergenza coronavirus e il tempo ricuce le ferite, ecco perché immaginare una nuova chance per il belga e il croato all'Inter non è esercizio di fantasia spinta. Diversa, invece, la situazione relativa a Mauro Icardi.

I fatti sono noti: i tre erano stati ceduti in prestito con diritto di riscatto per motivi diversi anche se sostanzialmente tutti riconducibili ad equilibri di spogliatoio.

Vista la crisi economica mondiale è assai probabile che i tre rientrino alla Pinetina in estate, poi Marotta proverà a piazzarli in qualche scambio, unica modalità concreta sulla quale sembra si fonderà la prossima sessione di calciomercato, per tutte le società Per Nainggolan si era parlato di Fiorentina per Chiesa, su Icardi rimane sempre vigile la Juventus, anche dopo un possibile riscatto del Psg, eventualità che gradirebbe pure l'Inter visti i 70 milioni previsti dall'accordo coi parigini. Il Bayern Monaco invece non ha ancora scartato del tutto l'idea di riscattare Perisic.

Se le cose non andassero così, è nell'ordine di idee immaginare un nuovo coinvolgimento dei tre nel progetto nerazzurro come ipotizza la Gazzetta dello Sport ma con le giuste distinzioni. Conte non ha mai posto preclusioni tecniche - semmai fisiche, forse - sul Ninja, che il Cagliari difficilmente potrà riscattare, più per una questione di ingaggio che di cartellino.

Il tecnico era meno convinto, anche tecnicamente-tatticamente sia di Perisic che di Icardi. Il croato non aveva dato le giuste risposte a tutta fascia nel 3-5-2, se si passasse al 3-4-1-2 per Eriksen avrebbe ancora meno chance mentre l'argentino dovrebbe ricucire con molta fatica il legame con un ambiente, tifosi in primis, ancora molto scettico. Ma nei tempi di magra si fa di necessità virtù e Conte potrebbe anche dare una nuova chance alla strana coppia.