Inter, Mourinho: "Sanchez? Allo United era un uomo triste"  

"L'anno scorso non l'ho visto felice. Se non sei contento, in ogni lavoro, è difficile giocare ad alti livelli". Non sono esattamente parole al miele quelle riservate da Josè Mourinho ad Alexis Sanchez. Il tecnico portoghese in un’intervista rilasciata al The Telegraph definisce il cileno "un uomo triste", ma fa anche un'analisi critica del suo lavoro ai tempi del Manchester United: "Forse sono stato io a non esser stato capace di valorizzarlo al meglio".