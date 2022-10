Moratti: "Inter in crisi, ma Inzaghi da confermare. Zhang? Se può continuare..."

© Getty Images

Massimo Moratti non è preoccupato per il momento negativo che sta vivendo l'Inter. L'ex patron nerazzurro, in esclusiva a Pressing Lunedì, ha parlato della crisi della squadra di Inzaghi: "Senza dubbio si può parlare di crisi ma bisogna vedere la gravità di questa crisi. In fin dei conti non siamo così lontani dalle altre grandi squadre. Se la squadra si dovesse riprendere poi tornerebbe in fretta nelle posizioni di testa".