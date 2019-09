Inter, Moratti: "Scudetto possibile, Sensi come Sneijder"

LE PAROLE

Staccare Massimo Moratti dall'Inter è una missione impossibile. Anzi, la cena con Zhang Jindong e tutta la dirigenza nerazzurra alla vigilia dell'esordio in Champions contro lo Slavia Praga dice che l'ex patron è ancora legatissimo ai colori nerazzurri al punto che quando gli chiedono se abbia voglia di rientrare, non smentisce neppure: "Loro sono molto gentili ad informarmi su tutto". Magari non sarà stato d'accordo sulla gestione del caso Icardi, ma i rapporti sono ottimi e Moratti continua ad essere il primo tifoso.

"La cena è stata molto interessante - ha detto ieri sera - Sono molto gentili entrambi, sia il papà che Steven, ci tengono molto e sono felice della situazione. L’Inter di Conte? Sono molto impressionato da Sensi e dall’allenatore e credo ci siano le basi per far bene. L'allenatore è bravo, anche nelle dichiarazioni che fa, e per lo spirito che tiene nella squadra: è bravo nel suo mestiere e questa è la cosa più importante. C’è una buona possibilità di lottare per lo scudetto, questo è molto importante".

Il giudizio su Sensi farà di sicuro piacere al giocatore protagonista di un grande inizio di stagione; "Credo che nessuno se l’aspettasse così forte, ha dato una velocità di un certo tipo alla squadra, un po’ uno Sneijder… ha cambiato i meccanismi della squadra. Derby? Del derby non si dice niente…". Diciamolo noi: Sneijder arrivò 24 ore prima e fu il migliore in campo nel 4-0 dell'estate 2009, la stagione del Triplete. Chissà cosa farà Sensi...