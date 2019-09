Inter, Zhang Jindong torna a Milano dopo due anni

Zhang Jindong è tornato a Milano dopo due anni: il proprietario dell'Inter e presidente di Suning è atterrato nel primo pomeriggio per poi dirigersi ad Appiano Gentile con il figlio Steven, presidente nerazzurro, dove ha incontrato la squadra e lo staff tecnico, con cui ha scattato una foto. Zhang Jindong, che seguirà a San Siro l'esordio in Champions League contro lo Slavia Praga, ha rinnovato il supporto al club e fatto i complimenti alla squadra per l'inizio di stagione.