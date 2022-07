Inter-Monaco 2-2: Gagliardini e Asllani rimontano i francesi

L'AMICHEVOLE

A Ferrara, Gagliardini e Asllani agguantano i francesi, avanti di due gol grazie a Golovin e Ben Yedder

© Getty Images Finisce in parità l'amichevole di Ferrara tra Inter e Monaco: 2-2 al Mazza, con gli uomini di Inzaghi che evitano il ko in rimonta. I francesi vanno avanti di due gol al 30' grazie a Golovin e Ben Yedder, ma Gagliardini accorcia le distanze a fine primo tempo (42') e al 59' arriva la prima rete in nerazzurro per Asllani. Esordio stagionale per tanti big: assaporano il campo, tra i tanti, Barella, Bastoni, Brozovic, Calhanoglu, De Vrij e Dzeko.

Primo pareggio stagionale per l'Inter, che nella seconda amichevole di questo precampionato non va oltre il 2-2 a Ferrara contro il Monaco, evitando la sconfitta tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo. Inzaghi conferma quasi in blocco l'undici che ha battuto il Lugano, con la LuLa titolare, ma stavolta a partire meglio non sono i nerazzurri. Il club del Principato, infatti, dopo aver colpito un palo con Caio Henrique passa in vantaggio al 7' grazie a Golovin, che riceve da Ben Yedder e batte Handanovic. La staffetta si inverte al 30' e porta al 2-0: il russo lancia in contropiede l'ex Siviglia che con un tocco sotto supera lo sloveno e firma il raddoppio. I nerazzurri riaprono il match a fine primo tempo con la zampata di Gagliardini dopo l'ennesimo colpo di testa di D'Ambrosio, parato stavolta da Nubel, e sfiorano il 2-2 al 45' con la traversa di Lautaro.

Nella ripresa, ci pensa il gioiellino Asllani, al 59', a segnare l'1-1 con un sinistro in ribattuta dopo la parata di Nubel sul mancino di Lukaku. Dopo il 2-2, Inzaghi cambia totalmente l'Inter, inserendo tanti big: entrano Dzeko, Correa, Dumfries, Onana, De Vrij, Bastoni, Calhanoglu, Brozovic e Barella. Il Monaco non si scompone e l'ex Ajax è bravo con una doppia parata a preservare il tris francese, mentre ai nerazzurri manca il guizzo per completare la rimonta: la conclusione di Calhanoglu sfiora il palo alla destra di Nubel e il match finisce dunque 2-2, con Inzaghi che può sorridere per il primo gol di Asllani e per il minutaggio concesso ai tanti big.