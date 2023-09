Inter, Mkhitaryan: "Noi mattoni di un muro, vogliamo la seconda stella"

Inter-Milan: lo show del derby sul campo











































"Siamo molto felici, specialmente io. È importante aver vinto questa partita perché abbiamo iniziato benissimo la stagione e vogliamo dare continuità. Abbiamo vinto 5 derby? Con i nostri tifosi possiamo fare tutto, voglio ringraziarli per il sostegno anche nei quattro dell'anno scorso". Parole di Mkhitaryan, grande protagonista dell'Inter che ha dominato il derby con una doppietta e un assist. "Dobbiamo andare avanti tutti insieme: siamo tutti qui per un obiettivo, non è importante se gioco titolare - ha detto a Dazn a fine gara - Siamo 25 in squadra, non importa se parto dall'inizio o parto in panchina. Il mister sceglierà partita per partita, non conta chi gioca e chi non gioca. Dobbiamo essere come i mattoni di un muro, uno accanto all'altro. Vogliamo la seconda stella".