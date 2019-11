Inter, mistero Sensi: nuovo consulto medico per il problema all'adduttore

Tutto procede secondo le previsioni tranne che per Stefano Sensi: il bollettino medico diramato oggi dall'Inter (a cura del dottor Volpi, come annunciato da Antonio Conte nella conferenza stampa pre-Spal) tiene viva l'apprensione riguardo le condizioni del centrocampista nerazzurro per il quale, visto il persistere del fastidio all'adduttore, è stato deciso di effettuare un nuovo consulto specialistico: i tempi del rientro, dunque, slittano nuovamente. E' tornato invece in gruppo Asamoah, mentre Barella ha iniziato la fase di riabilitazione dopo l'intervento al ginocchio. Rientrerà dopo la sosta natalizia come Alexis Sanchez, visitato nei giorni scorsi a Barcellona dal professor Cugat, lo specialista che lo aveva operato alla caviglia a ottobre.