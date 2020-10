Inter, messaggio di Eriksen a Conte: "In Nazionale sono felice, qui mi fanno giocare"

VERSO IL DERBY

L'Inter 'ritrova' Christian Eriksen. Quando indossa la maglia della Danimarca l'ex Tottenham non sbaglia un colpo: dopo le reti contro le Far Oer e l’Islanda, ha festeggiato le 100 presenze in nazionale segnando a Webley il rigore decisivo per battere l'Inghilterra e ora si candida ad una maglia da titolare per il derby di sabato. "Sono felice di tornare ogni volta perché qui mi fanno giocare e sono contento", ha detto il centrocampista a fine partita mandando un chiaro messaggio ad Antonio Conte.

"Credo che ovunque abbia giocato, anche agli Spurs, sia sempre stato un piacere venire a giocare in Nazionale. E ora è non è diverso - le parole di Eriksen dopo il successo nel tempio sacro del calcio inglese (che per lungo tempo ha ospitato le gare interne del Tottenham a causa dei lavori al White Hart Lane) - Naturalmente tutti sanno che tante cose sono cambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla, sono entusiasta quando vengo in Nazionale e non importa in quale club o dove io giochi. Sono felice di tornare ogni volta perché qui mi fanno giocare e sono contento".

Dunque la Danimarca sembra aver restituito a Conte quel giocatore che doveva portare al salto di qualità dei nerazzurri e invece ha vissuto la sua prima parentesi a Milano sulle montagne russe, giocando appena tre partite da titolare. Tre reti in tre partite con la Danimarca sono un ottimo biglietto da visita per una maglia da titolare nel derby, ma anche se non dovesse partire dal 1' contro il Milan, Eriksen potrebbe comunque tornare molto utile alla causa ora che ripartirà la Champions e si giocherà ogni tre giorni.

Vedi anche Nations League Inter, Conte sorride in vista del derby: Eriksen e Lukaku in gran forma

Vedi anche inter Inter, Lukaku oltre il derby: "L'obiettivo è lo scudetto"