Inter, Conte sorride in vista del derby: Eriksen e Lukaku in gran forma

L’Inter si avvicina al derby in programma sabato con molti assenti causa Covid, ma dalle nazionali arrivano ottime notizie per Antonio Conte. Dopo che Lautaro Martinez ha steso la Bolivia con la maglia dell’Argentina e dopo i gol di Vidal e Sanchez alla Colombia con la maglia del Cile, nella serata di Nations League hanno infatti nuovamente brillato le stelle di Romelu Lukaku, autore di una doppietta all’Islanda, e di Christian Eriksen, che ha festeggiato le 100 presenze con la maglia della Danimarca segnando il rigore decisivo contro l’Inghilterra. Non solo gol nerazzurri però, perché Hakan Calhanoglu ha confermato il suo ottimo momento di forma andando in rete anche con la maglia della Turchia contro la Serbia di Milinkovic-Savic, che aveva aperto le marcature nel 2-2 finale.