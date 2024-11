Inter, Marotta: "Tante partite portano a cali di tensione: bravo Inzaghi a motivare la squadra"

Riprova ne è proprio il match di ieri sera: tante occasioni sciupate e partita tenuta viva fino all'ultimo, con un epilogo che sarebbe potuto essere alquanto beffardo per l'Inter. Ecco dunque la necessità di mantenere sempre alto il livello di guardia e spiegato il monito presidenziale che non a caso arriva all'alba di una settimana decisamente intensa: l'Arsenal in Champions mercoledì e il Napoli in campionato domenica. Due scontri diretti che potrebbero assicurare una duplice vetta ai nerazzurri - quella europea non dipende solo dall'Inter, quella in Serie A invece sì - permettendo così di chiudere nel migliore dei modi un miniciclo intensissimo e alquanto probante.