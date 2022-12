Inter, Marotta: "Spero che il 2023 ci porti il trofeo che non abbiamo vinto nel 2022"

INTER

Steven Zhang: "In questa stagione vogliamo conquistare tanti trofei. Felici per Lautaro, aspettiamo Lukaku"

© Getty Images Giuseppe Marotta fissa l'obiettivo stagionale dell'Inter a margine della cena di Natale del club. "Il palmares dell'Inter è ricco, ora spetta a noi gestire questo momento e lo vogliamo fare nel migliore dei modi - ha dichirato a Sky Sport l'ad nerazzurro -. Speriamo che il 2023 ci possa portare quel trofeo che non abbiamo raggiunto nel 2022". "Non siamo superbi ma ambiziosi - ha aggiunto -. Alla ripresa dobbiamo subito essere competitivi contro un avversario come il Napoli che finora ha dimostrato di essere il più forte".

"Si è appena conclusa una pagina bellissima del calcio a dimostrazione di come sia un fenomeno di aggregazione bellissimo - ha proseguito Marotta -. È normale che noi vogliamo ricominciare con la voglia di toglierci grandi soddisfazioni". Poi qualche battuta sui singoli, a partire dagli argentini nerazzurri campioni del mondo. "Siamo felici per Lautaro e Correa - ha detto l'ad dell'Inter -. La vittoria del Mondiale rappresenta l'aspetto più importante nella carriera di un giocatore. Siamo fiduciosi che il Toro possa ricevere una carica grande per dimostrare a San Siro, e non solo, tutte le sue qualità".

"Lukaku? E un giocatore che ama l'Inter e questo lo abbiamo capito da tempo - ha aggiunto Marotta -. Ci aspettiamo qualcosa di importante da lui". "È alle prese con questo fastidio muscolare ma penso sia ristabilito, deve ritrovare la condizione - ha proseguito -. Ma ha grande carica e determinazione".

INZAGHI: "NULLA E' ANCORA PERDUTO"

Carico e determinato è anche Simone Inzaghi. "La nostra è stata una stagione gratificante, con due titoli vinti e lo scudetto conteso fino all'ultima giornata - ha dichiarato il tecnico nerazzurro -. Ora si riparte e dobbiamo fare del nostro meglio. Lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri tifosi che non ci hanno mai abbandonato nei momenti difficili, i tifosi ci sono sempre stati per noi". "Nulla è perduto cercheremo di ripartire al meglio", ha ribadito.

ZHANG: "VOGLIAMO VINCERE TANTI TROFEI"

Alla cena dell'Inter ha parlato anche Steven Zhang. "Per la prima volta dopo tre anni possiamo essere qui. Sono tutti eccitati, approfitto per augurare Buon Natale a tutti ", ha dichiarato il presidente nerazzurro. "Vogliamo vincere tanti trofei nel 2023, questo è l'obiettivo del club in ogni stagione. Lo abbiamo fatto negli anni scorsi, per i tifosi non c'è dubbio", "Prima di tutto sono molto contento per Lautaro, ha ricevuto parecchie critiche per due partite non giocate male ma ha saputo reagire portando l'Argentina sul tetto del mondo - ha continuato parlando dei nerazzurri protagonisti ai Mondiali -. Lo abbiamo visto crescere all'Inter per cinque anni, è migliorato tanto; siamo soddisfatti e orgogliosi di lui". "Per Lukaku siamo molto fiduciosi; ci sono alti e bassi per ogni giocatore, ma si sta allenando duramente tutti i giorni - ha concluso parlando delle condizioni del bomber nerazzurro -. Ci aspettiamo grandi cose".