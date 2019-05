Inter, Marotta pensa al presente: "Conte? Le voci infastidiscono, Spalletti sta facendo bene"

13/05/2019

Nel futuro c'è Conte, ma Marotta pensa solo al presente che, in casa Inter, si chiama Spalletti. C'è una qualificazione Champions da conquistare e il dirigente nerazzurro protegge squadra e allenatore: "Le voci sul futuro? Credo che sia la nuova generazione della comunicazione, bisogna sostenere questo confronto dialettico che non è facile perché infastidisce. Ma va riconosciuto il lavoro fatto da Spalletti, l'obiettivo era quello di arrivare in una posizione Champions e lo sta facendo nel migliore dei modi. Non riesco a capire le critiche rivolte nell'ultimo periodo".



Le indiscrezioni sull'ex allenatore della Juve si sono fatte sempre più insistenti negli ultimi giorni: "Abbiamo un obiettivo da raggiungere e ne siamo consapevoli, il resto infastidisce. Non dico destabilizzi ma crea turbative da gestire nel migliore dei modi".