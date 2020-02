Inter, Marotta: "Messi su Lautaro? Non fastidio ma motivo d'orgoglio"

"Se le parole di Messi su Lautaro ci danno fastidio? Sono motivo di orgoglio, prima di tutto per il ragazzo e poi per chi lo ha portato all'Inter". L'ad dell'Inter Beppe Marotta commenta così i complimenti dell'asso argentino del Barcellona all'attaccante nerazzurro. "L'apprezzamento di un campione come Messi a un suo connazionale è motivo di orgoglio - ha proseguito prima della sfida di Europa League contro il Ludogorets - e da argentino ad argentino evidentemente vede in Lautaro il suo erede: deve essere uno sprone per lui".