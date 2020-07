Inter, Marotta: "Lautaro non ci ha mai detto che vuole andare via"

PARLA MAROTTA

Barcellona o Manchester City? Per Marotta il futuro di Lautaro Martinez è ancora all'Inter: "Le parole si perdono nel vento e nel vuoto. Lautaro non ha mai manifestato l'intenzione di andare via, è un professionista serio che non si lascia condizionare. Ha avuto un momento di flessione ma nelle ultime settimane ha risalito la china e offerto prestazioni in sintonia con le sue capacità".

L'amministratore delegato nerazzurro sta anche trattando Sanchez con il Manchester United: "Dobbiamo ricordare che è stato assente per ben quattro mesi e questo lo ha condizionato. Oggi sta facendo vedere le sue qualità. Non lo scopriamo oggi, è un calciatore importante da anni. Per il futuro il discorso è prematuro, i suoi diritti sono dello United. Valuteremo con l'allenatore tenendo presente che va acquistato".