Inter, Marotta in Cina incontra Zhang: accordo a un passo

18/11/2018

Beppe Marotta è vicinissimo all'Inter: l'ex dirigente bianconero si trova a Nanchino, quartier generale di Suning, per parlare con Zhang Jindong e il presidente nerazzurro Steven Zhang e definire i dettagli del nuovo ruolo nella società milanese. Le firme sul contratto non sono state apposte, ma Marotta sta discutendo le deleghe e il ruolo che avrà una volta arrivato ad Appiano Gentile. Se non ci saranno intoppi è prevista la fumata bianca.