Inter, Marotta: "Ho ricevuto minacce. Cairo? Da lui attacco violento, ma pronto a rimettere il mandato"

Beppe Marotta non nasconde che gli ultimi sono stati giorni turbolenti e si dice pronto a fare un passo indietro sul suo ruolo in Figc dopo la turbolenta vicenda Super League: "Non concepisco l'attacco violento di Cairo, fatto davanti a tutti - ha detto l'ad dell'Inter in merito alle accuse di tradimento del presidente del Torino per quanto riguarda la questione Super League -. Ho ricevuto minacce private, anonime, e questo è un fatto molto grave. Non si può dare del giuda e del traditore in questo modo. Io sono innamorato del calcio e cercherò di fare sempre il bene di questo sport. Il ruolo di Consigliere federale lo ricopro come attività di servizio, per la mia passione e la mia esperienza. Comunque settimana prossima ci sarà una riunione del Consiglio e io rimetterò il mio mandato nelle loro mani, se non volessero confermarmi farò un passo indietro".

Getty Images